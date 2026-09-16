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Контрафронт

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Демократическая Республика Конго: Один человек был убит на фоне сообщений о перестрелках на...

Демократическая Республика Конго: Один человек был убит на фоне сообщений о перестрелках на периферии и в кварталах Кавимвира, Касенга, Калунду, Мулонгве, Киманга и Ньямянда в Увире, провинция Южное Киву, в утренние часы.

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