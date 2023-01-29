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МИД: Запад кричит о "трибунале" против РФ, но молчит о зверствах ВСУ

МИД: Запад кричит о "трибунале" против РФ, но молчит о зверствах ВСУ

Известия/Дмитрий Коротаев В МИД России обвинили Запад в двойных стандартах. В заявлении российского дипведомства отмечается, что западные страны носятся с идеями незаконного "трибунала" против России, но при этом не говорят о суде над Киевом.

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