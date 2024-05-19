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«После этого сезона есть ощущение незаконченного дела»

«После этого сезона есть ощущение незаконченного дела»

Неделю назад на торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ лучшим вратарем прошедшего чемпионата признали голкипера ярославского «Локомотива» Даниила Исаева, дошедшего со своей командой до финала Кубка Гагарина.

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