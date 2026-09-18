Мэр Горловки сообщил об аварии, оставившей округ без света

Мэр Иван Приходько сообщил, что Горловка в Донецкой Народной Республике полностью обесточена. Причина внезапного отключения электроэнергии пока не установлена, ведутся работы по выяснению обстоятельств происшествия.
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