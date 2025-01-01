Курская дуга, 30 декабря: ВСУ опять рвутся в Коренево, в районе Кругленького жестокие бои

Александр Ситников 31 декабря 2024 г., 8:27 Пленные сообщают о расстрелах побратимов, которые задают вопрос: за что мы здесь умираем? Из Курской области приходит противоречивая информация о тяжелых встречных боях и многочисленных «мясных» штурмах ВСУ.
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