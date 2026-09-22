Протесты в Германии, лицензирование ветклиник и спрос на золотые слитки

- Около 175 тыс. работников автомобильной промышленности Германии приняли участие в масштабных акциях протеста; - Гознак увеличит производство пятиграммовых слитков из-за высокого спроса; - Белый дом запустил на YouTube круглосуточную трансляцию Trump TV; - В России предлагают возобновить лицензирование ветеринарных клиник; - У Евгения Гришковца вышел моноспектакль «Хорошая лекция» - структурированная двухчасовая лекция о том, как сделать обычную историю интересной для собеседника.