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Гладков сообщил о двух пожарах на гражданских объектах в Белгороде

Гладков сообщил о двух пожарах на гражданских объектах в Белгороде

Возгорания зафиксированы на объектах гражданской инфраструктуры в Белгороде и близлежащих районах. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков По его словам, все экстренные службы уже прибыли на место происшествия.

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