План Моргентау для Германии сбывается спустя 80 лет

Евгений МакЛауд

О как, жидовские банкиры англии и сша развязали две мировые войны, а виноваты немцы. Две нации ненавидят жиды и англосаксы наверно в рачной степени, Немцев и Русских. И похоже с немцами им покончить всё же удалось. Хотя есть восточные, бывшая ГДР, где остались нормальные. И есть русские, которые не смотря на продажность власти и устроеный этой властью геноцид, умирать не спешат.