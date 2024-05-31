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План Моргентау для Германии сбывается спустя 80 лет

План Моргентау для Германии сбывается спустя 80 лет

Здравствуйте, после окончания Второй мировой войны победители стали думать, что им делать с поверженной Германией.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
О как, жидовские банкиры англии и сша развязали две мировые войны, а виноваты немцы. Две нации ненавидят жиды и англосаксы наверно в рачной степени, Немцев и Русских. И похоже с немцами им покончить всё же удалось. Хотя есть восточные, бывшая ГДР, где остались нормальные. И есть русские, которые не смотря на продажность власти и устроеный этой властью геноцид, умирать не спешат.
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