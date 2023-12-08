В Петербурге может закрыться фонд профилактики рака

Для продолжения деятельности команде не хватает 7,5 млн рублей. Основанный Ильёй Фоминцевым фонд медицинских решений «Не напрасно» (ранее — Фонд профилактики рака), может закрыться из-за сокращения финансирования в январе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии