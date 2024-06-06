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В РФПИ предрекли ЕС потерю €1 трлн из-за отказа от газа из РФ

В РФПИ предрекли ЕС потерю €1 трлн из-за отказа от газа из РФ

Потери Европы от сокращения поставок российского газа уже составили в этом году €700 млрд, а к концу 2024 года достигнут €1 трлн, сообщил 6 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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