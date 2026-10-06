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SPLETNIK

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"Как будто не уезжала из Москвы". Как Оксана Самойлова, Ксения Собчак, Виктория Лопырёва и Светлана Лобода проводят время на Неделе моды в Париже

"Как будто не уезжала из Москвы". Как Оксана Самойлова, Ксения Собчак, Виктория Лопырёва и Светлана Лобода проводят время на Неделе моды в Париже

В Париже завершилась Неделя моды, которую посетили многие российские и зарубежные звёзды. Spletnik рассказывает, как селебрити провели вреям на показах и вечеринках брендов.

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