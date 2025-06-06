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Царьград

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Девять украинских беспилотников попытались атаковать Москву

Девять украинских беспилотников попытались атаковать Москву

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения.Силы ПВО Минобороны уничтожили девять беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы.

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