Владимир Колокольцев встретился с многодетными семьями полицейских

«Накануне профессионального праздника Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию чествования многодетных семей сотрудников органов внутренних дел.
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