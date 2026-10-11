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Царьград

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В Новосибирской области более 4 тысяч жалоб на сбой интернета

В Новосибирской области более 4 тысяч жалоб на сбой интернета

За сутки на сбои интернета в Новосибирской области пожаловались более четырёх тысяч пользователей, причём почти половина из них сообщила о полном отсутствии доступа к сети.

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