Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 650 подписчиков

Грузовик DAF смял Suzuki на трассе Р-158: водитель в больнице

Грузовик DAF смял Suzuki на трассе Р-158: водитель в больнице

На 54-м километре трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском округе грузовик DAF с полуприцепом въехал в остановившийся перед светофором Suzuki Jimny, после чего задел Lada Largus и Renault Arkana; пострадавшего 70-летнего водителя внедорожника госпитализировали в Кстовскую ЦРБ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым