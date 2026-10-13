Грузовик DAF смял Suzuki на трассе Р-158: водитель в больнице

На 54-м километре трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском округе грузовик DAF с полуприцепом въехал в остановившийся перед светофором Suzuki Jimny, после чего задел Lada Largus и Renault Arkana; пострадавшего 70-летнего водителя внедорожника госпитализировали в Кстовскую ЦРБ.