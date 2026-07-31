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Начо Фернандес: «Роналду не остановится, пока не забьет 1000 голов. Его жизнь посвящена тому, чтобы бить рекорды»

Начо Фернандес считает, что Криштиану Роналду забьет 1000 голов. «Он точно не остановится. Слушайте, зная его.

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