Солдаты ВСУ зашли в Курскую область и решили сдаться, узнав об успехах российской армии

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Военнопленный украинец Александр Раполюк заявил, что его подразделение добровольно сдалось в плен в Курской области после успешного захвата российскими войсками пяти позиций ВСУ практически без потерь.
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