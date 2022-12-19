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Холдинг «Сибагро» (Новосибирская область), специализирующийся на свиноводстве, птицеводстве, производстве яиц, переработке и реализации мяса, построил новый комбикормовый завод

Холдинг «Сибагро» (Новосибирская область), специализирующийся на свиноводстве, птицеводстве, производстве яиц, переработке и реализации мяса, построил новый комбикормовый завод

﻿﻿Холдинг «Сибагро» (Новосибирская область), специализирующийся на свиноводстве, птицеводстве, производстве яиц, переработке и реализации мяса, построил новый комбикормовый завод.

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