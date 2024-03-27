Россия меняет приоритеты в нефтегазовой отрасли

Акценты России в нефтегазодобыче смещаются в сторону Арктики, Дальнего Востока и Якутии. Сейчас там исследуются новые месторождения, которые помогут увеличить экспорт природных ресурсов в Азию и решить энергетические задачи восточных регионов страны.