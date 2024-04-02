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В России ужесточат государственный контроль за мигрантами

В России ужесточат государственный контроль за мигрантами

Проект федерального закона «Об условиях въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ» был вынесен на рассмотрение правительства 29 марта 2024 года.

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