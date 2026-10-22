❕В Алупке спасатели разворачивают оперативный штаб Поток реки, вышедшей из канала, в районе улицы Фрунзе, 9а сворачивает на Парковый спуск — ниже расположены Западные ворота Воронцовского дворца.
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