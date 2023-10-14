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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Навка: «МОК подрывает все принципы олимпийского движения. Они роют себе могилу недопуском наших спортсменов»

«Сегодня МОК подрывает все возможные принципы олимпийского движения. На мой взгляд, они роют себе могилу недопуском наших спортсменов.

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