Галимов про 13 удалений в игре «Спартака» с «Салаватом»: «Адреналин зашкаливает. Ребята хотят защитить друг друга, постоять за вратаря»

Красно-белые обыграли уфимскую команду (6:2, 3-1 в серии) в 4-м матче второго раунда Кубка Гагарина. Судьи 6 раз удалили игроков «Салавата», 7 раз были наказаны хоккеисты «Спартака».
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