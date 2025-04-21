В Steam начался фестиваль передвижения ящиков — со скидками на головоломки, в к...

В Steam начался фестиваль передвижения ящиков — со скидками на головоломки, в которых игрок является «главной движущей силой»Проводимые регулярно в Steam тематические акции бывают как разносторонними, так и крайне специфическими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)