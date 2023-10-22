Ольга Серябкина поддержала сына и дочь Шатунова на концерте «Здесь был Юра»

Дети Шатунова заметно волновались перед выходом на сцену и непосредственно во время выступления. Фото: из открытых источников Российская артистка Ольга Серябкина поддержала детей Юрия Шатунова на концерте «Здесь был Юра!», который прошел в Крокусе.
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