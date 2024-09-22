22 сентября - день рождения писателя, поэта, автора «АН» Виктора Слипенчука

Дана Курская, российская поэтесса, издатель, член Союза Писателей Москвы. Уважаемый Виктор Трифонович! Поздравляю Вас с Днём рождения и хочу поблагодарить от имени планеты Земля, частичкой которой являюсь, за то, что Ваш голос - как голос Вселенной - звучит в нашем мире, как ориентир.