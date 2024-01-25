Телега с ишаком. Депутат сравнил отношение к людям в алтайских и федеральных клиниках

Он поведал, как "в спортивном костюме и тапочках" пришел в больницу Рубцовска за направлением в федеральный центр Местные больницы Алтайского края и федеральные медицинские центры – это небо и земля в вопросе отношения врачей к пациентам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии