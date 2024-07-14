Тимати рассказал об угоне одного из своих автомобилей

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, сообщил каналу «Москва24» о краже одного из своих автомобилей, который был быстро найден и возвращен в целости и сохранности благодаря оперативной работе правоохранительных органов.
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