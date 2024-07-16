Казахстан хочет запретить ввоз автомобилей старше 7 лет

Казахстан планирует предложить странам Евразийского экономического союза запретить ввозить на свою территорию автомобили, которые выпущены более 7 лет назад, о чем заявил директор департамента интеграции и международного сотрудничества МПС РК Адилбек Бектибаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии