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AgoraVox: Бразилия назвала доллар нежелательной валютой из-за антироссийской политики США

AgoraVox: Бразилия назвала доллар нежелательной валютой из-за антироссийской политики США

Власти Бразилии и ЮАР настояли на отказе от доллара и создании собственной валюты БРИКС. Причиной стала санкционная политика США против России и Китая, котороая скажется и на их экономике, сообщил обозреватель издания AgoraVox Александр Лемуан.

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