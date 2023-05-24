AgoraVox: Бразилия назвала доллар нежелательной валютой из-за антироссийской политики США

Власти Бразилии и ЮАР настояли на отказе от доллара и создании собственной валюты БРИКС. Причиной стала санкционная политика США против России и Китая, котороая скажется и на их экономике, сообщил обозреватель издания AgoraVox Александр Лемуан.
Власти Бразилии и ЮАР настояли на отказе от доллара и создании собственной валюты БРИКС. Причиной стала санкционная политика США против России и Китая, котороая скажется и на их экономике, сообщил обозреватель издания AgoraVox Александр Лемуан.
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