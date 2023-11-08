Посол Антонов обвинил США в обходе групповых ограничений ДОВСЕ

США пытаются переложить ответственность за разрушение международной архитектуры безопасности на Россию на фоне выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), так как это их излюбленная практика.
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