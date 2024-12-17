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Мишустин назвал направления работы ЕАЭС в ближайшие 20 лет

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) определили основные направления работы до 2045 года. О планах объединения на ближайшие 20 лет рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью «Российской газете».

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