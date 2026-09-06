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Как подготовить кусты малины к зиме: советы агронома Людмилы Шубиной

С наступлением сентября внимание садоводов переключается с огородных культур на плодовые растения. Малина уже завершила плодоношение, поэтому важно подготовить кусты к зимовке для сохранения их здоровья и обеспечения хорошего урожая в следующем сезоне.

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