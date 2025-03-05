Во Владимирской области обнаружили нарушения регламента применения пестицидов

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий всем нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатамиВо Владимирской области Управлением Россельхознадзора в работе двух сельскохозяйственных производителей выявлены нарушения регламента применения пестицидов, сообщают в ведомстве.