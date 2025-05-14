Житель Нижнего Новгорода обвиняется в мошеннических действиях и причинении имущественного ущерба банкам

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, установлено, что нижегородец, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО, осуществлял текущую деятельность организации и распоряжался денежными средствами.
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