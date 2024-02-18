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«Лучше вложиться в Украину»: Сенатор Кунс призвал профинансировать Киев, чтобы ВСУ сражались против России вместо США

«Лучше вложиться в Украину»: Сенатор Кунс призвал профинансировать Киев, чтобы ВСУ сражались против России вместо США

Демократы в США продолжают давить на республиканцев с целью заставить их одобрить выделение дополнительного финансирования Украине.

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