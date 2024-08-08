В России сократились поставки одного препарата для беременных

В 2024 году поставки антирезусного иммуноглобулина в Россию упали на 71 процент в годовом выражении. О сокращении ввоза одного препарата, необходимого для беременных, со ссылкой на RNC Pharma сообщает РБК.
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