Поезд Иркутск — Анапа задержан из-за аварии под Красноярском

Если пассажиры не продолжат путь через 4 часа, то им будет предоставлено дополнительное питание.Пять пассажирских поездов, включая рейс Иркутск — Анапа, задерживаются из-за аварии на железной дороге в Красноярском крае.
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