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Царьград

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Подмена младенца в Якутии: Следственный комитет инициировал проверку

Подмена младенца в Якутии: Следственный комитет инициировал проверку

В Якутии следственные органы начали проверку после заявления женщины о подмене её ребенка врачом в роддоме 16 лет назад.

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