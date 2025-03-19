В армии оценили итоги переговоров Путина с Трампом: «Выполняем задачу дальше»

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в рамках телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом призвал прекратить поставки оружия ВСУ и остановить принудительную мобилизацию на Украине.
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