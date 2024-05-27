Названы 9 способов накопить на вторую пенсию

Финэксперт Дроздова: накопить на вторую пенсию можно, регулярно пополняя ИИС Основная задача в личных финансах — перевести активный доход в пассивный, а также выйти на пенсию не по достижению пенсионного возраста, а по созданию нужной величины капитала, сообщила финансовый эксперт Елена Дроздова.