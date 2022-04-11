Непутевые заметки

159 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Сволочи.36-я бригада укра...
  • 6324362 Елен
    чего они там защищают суки??бомбят и убивают мирных граждан!!укуренные наркоманы))36-я бригада укра...
  • Вера Никифорова
    Не о чем договариваться с марионеткой дикого Запада. Все равно обманут.Зеленский: У Укра...

Прибалтика потянулась в Белоруссию за продуктами и бензином

Прибалтика потянулась в Белоруссию за продуктами и бензином

Количество иностранных граждан, въезжающих в Белоруссию из ЕС, серьезно увеличилось в апреле. Прирост составил более тридцати процентов, причем показатель вырос относительно марта, в котором также зафиксирован массовый переток через границу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх