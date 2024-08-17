Каспийский медиафорум собрал в Астрахани 1100 участников

IX международный Каспийский медиафорум доказал, что данный формат продолжает быть востребованным: на его нынешнем организационном пространстве собрались около 1100 участников – экспертов в свере масс-медиа, журналистов, политологов, общественных деятелей.
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