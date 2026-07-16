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Мода и Шоу-бизнес

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«С днюхой меня!»: Леонид Агутин вышел на связь в день своего 58-летия

«С днюхой меня!»: Леонид Агутин вышел на связь в день своего 58-летия

16 июля исполнитель отмечает личный праздник. Леонида уже завалили теплыми словами и пожеланиями. Сегодня, 16 июля, день своего рождения отмечает один из самых душевных музыкантов нашей эстрады — певец, композитор и поэт Леонид Агутин.

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