«С днюхой меня!»: Леонид Агутин вышел на связь в день своего 58-летия

16 июля исполнитель отмечает личный праздник. Леонида уже завалили теплыми словами и пожеланиями. Сегодня, 16 июля, день своего рождения отмечает один из самых душевных музыкантов нашей эстрады — певец, композитор и поэт Леонид Агутин.