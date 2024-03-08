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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайсфельд про хит Никишина против Силаева: «Идеальный силовой прием задней поверхностью бедра. Судьи приняли правильное решение»

7 марта «Торпедо» проиграло СКА (1:4, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Во втором периоде защитник СКА Александр Никишин применил силовой прием против 17-летнего игрока «Торпедо» Антона Силаева.

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