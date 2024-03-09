Ветеринар призвал не ставить кошачьи миски с едой и водой рядом

Кошки не любят пить там, где едят, поскольку вода кажется им отравленной. Поскольку кошка является хищником, то труп пойманной добычи, который лежит несколько дней, может отравить источники воды, находящиеся рядом.
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