ПК-версия Horizon Forbidden West выйдет в 2024 году, уже есть страница в “Стиме”В лучшем магазине игр, “Стим”, появилась страница Horizon Forbidden West, что означает официальное подтверждение релиза игры на боярской платформе.
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