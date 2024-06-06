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Путин: если страны втягиваются в войну против РФ, она может действовать так же

Путин: если страны втягиваются в войну против РФ, она может действовать так же

Путин предупреждает, что Россия может предоставить другим странам дальнобойное оружие для нанесения ударов по западным целям © POOL Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Удары по российской территории западным дальнобойным оружием Москва будет расценивать как начало войны, заявил Владимир Путин.

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