Путин: если страны втягиваются в войну против РФ, она может действовать так же

Путин предупреждает, что Россия может предоставить другим странам дальнобойное оружие для нанесения ударов по западным целям © POOL Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Удары по российской территории западным дальнобойным оружием Москва будет расценивать как начало войны, заявил Владимир Путин.