Российские военные поразили пункт временной дислокации подразделений СБУ и ГУР

Российские бойцы нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.
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