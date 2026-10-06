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"Находим возможности". В Шипуново обновляют, развивают и усиливают кадрами больницу

"Находим возможности". В Шипуново обновляют, развивают и усиливают кадрами больницу

Медучреждение получает федеральную и краевую поддержку, а часть вопросов решает самостоятельно Сразу несколько важных событий в жизни Шипуновской ЦРБ произошло во второй половине 2026 года.

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